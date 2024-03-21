Компанія Ілона Маска Neuralink показала, як її пацієнт зміг переміщувати курсор силою думки, відео

Перший пацієнт Neuralink зміг переміщувати курсор на екрані комп'ютера силою своїх думок.

Компанія мільярдера Ілона Маска Neuralink, яка займається розробкою мозкових імплантатів, показала відео, на якому її перший пацієнт зміг переміщувати курсор на екрані комп'ютера силою своїх думок. Про це повідомляє The Washington Post.

Пацієнт розповів, що його звуть Ноланд Арбо, йому 29 років, і що він став паралізованим нижче плечей після нещасного випадку під час дайвінгу близько восьми років тому. На відео видно, як він пересуває курсор, щоб грати в комп'ютерні шахи.

Пристрій призначений для зчитування активності мозку, щоб розшифрувати, який рух має намір зробити людина, а потім запустити команду для виконання цієї дії. Арбо зазначив, що спочатку він практикував спроби рухати рукою, поки не став інтуїтивно уявляти собі рух курсору.

Співдиректор Вісконсинського інституту трансляційної нейроінженерії Кіп Людвіг розповів, що конкуруючі фірми, такі як Blackrock і Synchron, раніше продемонстрували, що паралізовані пацієнти можуть використовувати свої імплантати для управління електронними пристроями. Проте, за його словами, бездротова технологія Neuralink ‒ це крок вперед.

«Хоча це ще не очевидний прорив у порівнянні з тим, що інші демонстрували раніше, це, безумовно, хороша відправна точка», ‒ заявив Людвіг.

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