Пленум ВС розгляне питання про звернення до КСУ з поданнями щодо конституційності положень КУпАП і норм пенсійного законодавства

Пленум Верховного Суду планує вирішити питання про звернення до КСУ з поданнями щодо конституційності положень трьох законодавчих актів.

У п’ятницю, 22 березня, Пленум Верховного Суду розгляне питання про звернення до Конституційного Суду України з поданнями щодо конституційності положень трьох законодавчих актів. Про це повідомив офіційний сайт ВС.

Так, перше з них стосується норм Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (у редакції Закону України від 3 жовтня 2017 року № 2148-VIII), якими збільшено пенсійний вік для отримання пенсії на пільгових умовах для осіб, які відпрацювали в особливих умовах і на момент підвищення пенсійного віку набули необхідний стаж, який передбачав право на пільгову пенсію (ст. 114, абзаци 2 та 3 п. 2 розд. XV «Прикінцеві положення» Закону).

Крім того, на засіданні розглядатиметься питання про звернення до КСУ з поданням щодо конституційності положень ст. 14-2 КУпАП, що передбачають відповідальність за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, та за порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксовані в режимі фотозйомки (відеозапису).

Також Пленум ВС планує вирішити питання про звернення до КСУ з поданням щодо конституційності положень законів України від 8 липня 2011 року № 3668-VI «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» та від 28 лютого 1991 року № 796-ХІІ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», якими розмір пенсії вказаних осіб обмежується розміром десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність.

Засідання Пленуму ВС відбудеться о 10:00 у приміщенні Верховного Суду за адресою: вул. Пилипа Орлика, 8 (Кловський палац), м. Київ і транслюватиметься на ютуб-каналі Верховного Суду.

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