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Верховний Суд пояснив, які судові експерти можуть залучатися до проведення судових експертиз

За яких умов до судових експертиз, крім тих, що проводяться виключно державними спеціалізованими установами, можуть залучатися також судові експерти, які не є працівниками цих установ – позиція Верховного Суду.

Працівника, який мав бронювання, примусово мобілізували та відправили у військову частину: що вирішив суд

Суд встановив незаконність дій ТЦК та зазначив, що територіальні центри комплектування повинні обов’язково перевіряти наявність бронювання у військовозобов’язаних.

Опубліковано Звіт про виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, зокрема рекомендацій щодо судової реформи, документ

Як вказує Кабмін, найбільший прогрес – понад 90% – досягнутий у таких сферах, як інтелектуальна власність, юстиція, свобода, безпека, права людини.

В Україні створять Єдиний реєстр банківських рахунків громадян та бізнесу, спростять угоди зі слідством і змінять обрахунок строків досудового розслідування – План Ukraine Facility

Реформи у Плані Ukraine Facility передбачають внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів щодо угод зі слідством, зміну обрахунку строків досудового розслідування, врегулювання криптовалют та створення Реєстру банківських рахунків.

У Словаччині ліквідували Спеціальну антикорупційну прокуратуру, попри обурення високопосадовців ЄС

У Європарламенті попереджають, що ліквідація спеціальної прокуратури може загрожувати уряду Фіцо втратою доступу до фондів ЄС.

  1. В Україні

Україна отримала від Канади допомогу на $1,5 млрд для фінансування соцвиплат

11:48, 21 березня 2024
Денис Шмигаль сказав, що кошти допоможуть українському уряду фінансувати дефіцит, зокрема соціальні програми допомоги.
Україна отримала від Канади допомогу на $1,5 млрд для фінансування соцвиплат
Фото: Денис Шмигаль
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Україна отримала 2 млрд канадських доларів від Канади, що еквівалентно 1,5 млрд доларів США. Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

"Важливі кошти, які допоможуть нашому Уряду фінансувати дефіцит, зокрема соціальні програми допомоги українцям", - написав Шмигаль.

За словами очільника українського уряду, загальна сума фінансової підтримки від Канади від початку повномасштабного вторгнення Росії становить майже 7 мільярдів канадських доларів.

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