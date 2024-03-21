Україна отримала від Канади допомогу на $1,5 млрд для фінансування соцвиплат

Денис Шмигаль сказав, що кошти допоможуть українському уряду фінансувати дефіцит, зокрема соціальні програми допомоги.

Фото: Денис Шмигаль

Україна отримала 2 млрд канадських доларів від Канади, що еквівалентно 1,5 млрд доларів США. Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

"Важливі кошти, які допоможуть нашому Уряду фінансувати дефіцит, зокрема соціальні програми допомоги українцям", - написав Шмигаль.

За словами очільника українського уряду, загальна сума фінансової підтримки від Канади від початку повномасштабного вторгнення Росії становить майже 7 мільярдів канадських доларів.

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