Украина получила от Канады помощь на $1,5 млрд для финансирования соцвыплат

Денис Шмыгаль сказал, что средства помогут украинскому правительству финансировать дефицит, в частности, социальные программы помощи.

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Украина получила 2 млрд канадских долларов от Канады, что эквивалентно 1,5 млрд долларов США. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Важные средства, которые помогут нашему Правительству финансировать дефицит, в частности, социальные программы помощи украинцам", - написал Шмыгаль.

По словам главы украинского правительства, общая сумма финансовой поддержки от Канады с начала полномасштабного вторжения рф составляет около 7 миллиардов канадских долларов.

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