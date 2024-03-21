Украина получила от Канады помощь на $1,5 млрд для финансирования соцвыплат

Украина получила 2 млрд канадских долларов от Канады, что эквивалентно 1,5 млрд долларов США. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Важные средства, которые помогут нашему Правительству финансировать дефицит, в частности, социальные программы помощи украинцам", - написал Шмыгаль.
По словам главы украинского правительства, общая сумма финансовой поддержки от Канады с начала полномасштабного вторжения рф составляет около 7 миллиардов канадских долларов.
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