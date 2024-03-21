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У Львові у масштабній ДТП зіткнулися близько 27 автівок: з’явилося відео

10:00, 21 березня 2024
Масштабна аварія сталася на Скнилівському мосту.
У Львові у масштабній ДТП зіткнулися близько 27 автівок: з’явилося відео
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У четвер, 21 березня, у Львові сталася дорожньо-транспортна пригода за участю близько 27 автомобілів. Про це повідомив Львівський міський голова Андрій Садовий.

За його словами, аварія трапилася на Скнилівському мосту. Рух шляхопроводом здійснюється у обмеженому режимі.

Об’їхати ДТП можна через Кільцеву та вулицю Авіаційну.

Садовий додав, що громадський транспорт відновив роботу за звичними маршрутами. Автобуси курсують Скнилівським мостом із затримкою.

Раніше ми писали, що через відсутність дорожнього знака сталася ДТП: водій просив визнати іншого учасника аварії винним у порушенні ПДР.

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