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  1. В Україні

Компенсація за зруйноване війною житло: Денис Маслов повідомив, що заяви до Реєсту збитків можна подавати з квітня та пояснив процедуру

09:42, 21 березня 2024
Після внесення заяв комісія розгляне кожен випадок і визначить розмір відшкодування, а далі з Фонду виділятимуться гроші, — пояснив Голова Комітету з питань правової політики Денис Маслов.
Компенсація за зруйноване війною житло: Денис Маслов повідомив, що заяви до Реєсту збитків можна подавати з квітня та пояснив процедуру
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У квітні 2024 року українці, які мають пошкоджене чи зруйноване внаслідок війни житло, зможуть звертатися із заявами до міжнародного Реєстру збитків. Детально про процедуру компенсації розповів народний депутат, голова Комітету з питань правової політики Денис Маслов.

«На початку березня Рада Реєстру затвердила правила прийняття заяв, і вже з квітня цього року українці, які мають пошкоджене чи зруйноване житлове майно, зможуть звертатися до цього Реєстру збитків із відповідними заявами та доказами. Я думаю, що держава допомагатиме формувати такі заяви та збирати докази. Орієнтовно це буде робитися у цифровій формі через «Дію», щоб максимально швидко та ефективно передавати інформацію до Реєстру», - зазначив парламентарій.

Він нагадав, що міжнародний Реєстр збитків, завданих агресією російської федерації проти України – це перший елемент трискладового повноцінного компенсаційного механізму.

«Далі має з’явитися Компенсаційна комісія та Фонд, куди будуть надходити кошти для відшкодування. Після внесення заяв до Реєстру Компенсаційна комісія розгляне кожен випадок і визначить розмір відшкодування, а далі з Фонду виділятимуться гроші», - пояснив народний депутат.

За його словами, компенсаційний Фонд повинен наповнюватися відразу з кількох джерел.

«Перше – це заблоковані активи рф, що розташовані в країнах ЄС та інших державах світу. Друге – репарації російської федерації. Третє – за рахунок грантів від тих держав, які підтримують Україну й розуміють, яку шкоду завдала збройна агресія рф. Також Фонд наповнюватиметься і за рахунок нашої держави», - підсумував політик.

Як ми писали, в Україні запустили вебсайт міжнародного Реєстру збитків, завданих російською агресією.

Житловий сертифікат "єВідновлення" відтепер можна використовувати для придбання житла у поєднанні з державною програмою пільгової іпотеки "єОселя". 

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