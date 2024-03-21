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Компенсация за разрушенное войной жилье: Денис Маслов сообщил, что заявления в Реест ущерба можно подавать с апреля и объяснил процедуру

09:42, 21 марта 2024
После внесения заявлений комиссия рассмотрит каждый случай и определит размер возмещения, а дальше из Фонда будут выделяться деньги, — объяснил глава Комитета по вопросам правовой политики Денис Маслов.
Компенсация за разрушенное войной жилье: Денис Маслов сообщил, что заявления в Реест ущерба можно подавать с апреля и объяснил процедуру
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В апреле 2024 года украинцы, имеющие поврежденное или разрушенное в результате войны жилье, смогут обращаться с заявлениями в международный Реестр убытков. Подробно о процедуре компенсации рассказал народный депутат, председатель Комитета по правовой политике Денис Маслов.

«В начале марта Совет Реестра утвердил правила принятия заявлений, и уже с апреля этого года украинцы, имеющие поврежденное или разрушенное жилищное имущество, смогут обращаться в Реестр убытков с соответствующими заявлениями и доказательствами. Я думаю, что государство будет помогать формировать такие заявления и собирать доказательства. Ориентировочно это будет делаться в цифровой форме через Дию, чтобы максимально быстро и эффективно передавать информацию в Реестр», - отметил парламентарий.

Он напомнил, что международный Реестр ущерба, нанесенного агрессией российской федерации против Украины – это первый элемент трехсложного полноценного компенсационного механизма.

«Далее должна появиться Компенсационная комиссия и Фонд, куда будут поступать средства для возмещения. После внесения заявлений в Реестр Компенсационная комиссия рассмотрит каждый случай и определит размер возмещения, а дальше из Фонда будут выделяться деньги», – пояснил народный депутат.

По его словам, компенсационный фонд должен наполняться сразу из нескольких источников.

«Первое – это заблокированные активы рф, расположенные в странах ЕС и других государствах мира. Второе – репарации рф. Третье – за счет грантов от тех государств, которые поддерживают Украину и понимают, какой вред причинила вооруженная агрессия рф. Также Фонд будет наполняться и за счет нашего государства», - подытожил политик.

Как мы писали, в Украине запустили вебсайт международного Реестра убытков, причиненных российской агрессией.

Жилищный сертификат "еВосстановление" теперь можно использовать для приобретения жилья в сочетании с государственной программой льготной ипотеки "єОселя".

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