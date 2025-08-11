Практика судов
Кабмин уволил Михаила Винницкого с должности заместителя министра образования и науки

10:54, 11 августа 2025
Михаил Винницкий работал заместителем министра образования и науки более двух лет.
Кабмин уволил Михаила Винницкого с должности заместителя министра образования и науки
Фото: theukrainians.org
Кабинет Министров Украины уволил с должности заместителя министра образования и науки Михаила Винницкого.

После этого решения Винницкий поблагодарил коллег за сотрудничество и назвал свое увольнение «политическим решением».

«Необходимо сохранить курс реформ, который возглавляет Оксен Лисовой, и который оооочень не нравится некоторым депутатам, а особенно ректорам (бывшим и нынешним), которые «благодарят» этих депутатов и депутаток за их политические услуги (пора наконец публично говорить то, что общеизвестно в узких кругах)», — заявил бывший заместитель министра.

Напомним, Михаила Винницкого назначили на должность заместителя министра Оксена Лисового в мае 2023 года. До этого он был преподавателем в Киево-Могилянской академии, а также в Могилянской и Львовской бизнес-школах.

Ранее Михаил Винницкий заявлял, что вывозить 17-летнего сына за границу из-за страха мобилизации — безосновательно. Мобилизационный возраст в Украине остается на уровне 25 лет, и его понижение пока не рассматривается.

Также Михаил Винницкий говорил, что 18-19 летние украинцы возвращаются домой, потому что здесь дешевле и интереснее жить.

Еще он допускал, что после весенней сессии значительная часть студентов-мужчин может быть отчислена.

Кроме того, Михаил Винницкий заявлял, что Министерство образования и науки Украины ставит цель после завершения войны вернуть в страну не менее 100 тысяч иностранных студентов. 

