Кабмін звільнив Михайла Винницького з посади заступника міністра освіти і науки

10:54, 11 серпня 2025
Михайло Винницький працював заступником міністра освіти і науки понад два роки.
Кабмін звільнив Михайла Винницького з посади заступника міністра освіти і науки
Фото: theukrainians.org
Кабінет Міністрів України звільнив з посади заступника міністра освіти і науки Михайла Винницького.

Після цього рішення Винницький подякував колегам за співпрацю і назвав своє звільнення «політичним рішенням».

«Потрібно зберегти курс реформ, який очолює Оксен Лісовий, і який дуууже не подобається деяким депутатам, а особливо ректорам (колишнім і теперішнім), які «дякують» цим депутатам і депутаткам за їх політичні послуги (пора нарешті публічно говорити те, що загальновідомо у вузьких колах)», – заявив колишній заступник міністра.

Нагадаємо, Михайла Винницького призначили на посаду заступника міністра Оксена Лісового у травні 2023 року. До цього він був викладачем у Києво-Могилянській академії, а також Могилянській та Львівській бізнес-школах.

Раніше Михайло Винницький заявляв, що вивозити 17-річного сина за кордон через страх мобілізації — безпідставно.  Мобілізаційний вік в Україні залишається на рівні 25 років, і його зниження наразі не розглядається.

Також Михайло Винницький казав, що 18-19 річні українці повертаються додому, бо тут дешевше і цікавіше жити.

Ще він допускав, що після весняної сесії значна частина студентів-чоловіків може бути відрахована. 

Крім того,  Михайло Винницький заявляв, що Міністерство освіти і науки України ставить за мету після завершення війни повернути до країни щонайменше 100 тисяч іноземних студентів.

Кабінет Міністрів України

