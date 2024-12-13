МОН планує повернути 100 тисяч іноземних студентів після війни

Іноземні студенти можуть принести мільярд доларів на рік – МОН.

Фото: mon.gov.ua

Міністерство освіти і науки України ставить за мету після завершення війни повернути до країни щонайменше 100 тисяч іноземних студентів. Про це в інтерв’ю «Українському радіо» заявив заступник міністра освіти Михайло Винницький.

До початку повномасштабного вторгнення в Україні навчалися близько 73 тисяч іноземців, переважно з Індії, Північної Африки, країн колишнього СРСР та Глобального Півдня. Близько 68 тисяч із них здобували медичну освіту.

«Я можу це оголосити, що найближчим часом після завершення війни, нам потрібно повернути в Україну щонайменше 100 тисяч студентів», — наголосив Винницький.

Вартість перебування одного іноземного студента в Україні, враховуючи оплату за навчання та проживання в гуртожитку, становить приблизно 10 тисяч євро на рік. Залучення 100 тисяч іноземних студентів, за його словами, може приносити в українську економіку близько мільярда доларів щорічно.

Окремо заступник міністра підкреслив важливість вивчення української мови для іноземців, які планують навчатися в Україні.

«Якщо ви їдете вчитися в Німеччину, то маєте знати німецьку. Якщо ви їдете вчитися в Англію, то знаєте англійську. В Чехію — чеську. Чому ми маємо вимагати інше?» — зазначив Винницький, додавши, що англійська залишатиметься важливою для певних спеціальностей.

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