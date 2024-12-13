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Президент подав до Ради законопроект про ратифікацію Нікосійської конвенції

15:06, 13 грудня 2024
Рада розгляне ратифікацію міжнародного договору про збереження культурних цінностей.
Президент подав до Ради законопроект про ратифікацію Нікосійської конвенції
Фото: ArmyInform
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Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про ратифікацію Нікосійської конвенції Ради Європи 2017 року, яка стосується правопорушень, пов’язаних із культурними цінностями. Про це повідомила заступниця голови фракції «Слуга Народу» та членкиня постійної делегації у ПАРЄ Євгенія Кравчук.

За її словами, цей документ криміналізує низку злочинів, пов’язаних із крадіжками та знищенням культурної спадщини.

«Фактично Нікосійська конвенція стане юридичним інструментом для притягнення агресора до відповідальності за відповідні злочини та повернення викрадених культурних памʼяток до України! До речі, росія – підписант Конвенції», — підкреслила Кравчук.

Вона також зазначила, що ратифікація конвенції надасть Україні правові підстави вилучати викрадені пам’ятки з незаконного обігу та боротися з контрабандою культурних об’єктів.

Разом із конвенцією планується ухвалення двох супутніх законопроектів, які внесуть зміни до українського законодавства, зокрема кримінального, для адаптації до міжнародних норм.

«Так ми приведемо законодавство України до вимог міжнародного права і посилимо міжнародну співпрацю у сфері збереження культурної спадщини», — зазначила Кравчук.

Ратифікація Нікосійської конвенції відповідає рекомендаціям, викладеним у резолюції ПАРЄ «Протидія стиранню культурної ідентичності під час війни та миру», авторкою якої є Кравчук.

За даними Міністерства культури, через російську агресію в Україні пошкоджено 1222 пам’ятки культурної спадщини, а десятки тисяч об’єктів було викрадено з тимчасово окупованих територій. Лише з Херсона під час окупації незаконно вивезли близько 23 тисяч музейних експонатів.

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Верховна Рада України законопроект Володимир Зеленський

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