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У Києві на дороги вивели техніку для боротьби з ожеледицею

16:00, 13 грудня 2024
Ожеледицю у столиці долають 197 одиниць техніки «Київавтодору», а також техніка та працівники «зеленбудів» і керуючих компаній.
У Києві на дороги вивели техніку для боротьби з ожеледицею
Джерело фото: Комунальна корпорація «Київавтодор»
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У Києві дороги, мости, спуски та підйоми обробляють протиожеледними матеріалами 197 одиниць спецтехніки «Київавтодору», а обробку вузьких тротуарів, зупинок громадського транспорту, сходів виконують 160 працівників у складі 23 бригад із ручного прибирання.

Як вказують у КМДА, до протиожеледної обробки на території зелених зон задіяні 525 працівників та 19 одиниць техніки «зеленбудів». Прибудинкові території обробляють понад 3000 працівників керуючих компаній.

Як писала «Судово-юридична газета» за прогнозами синоптиків, 13 грудня в Києві на дорогах місцями ожеледиця.

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Київ КМДА

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