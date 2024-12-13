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В Киеве на дороги вывели технику для борьбы с гололедицей

16:00, 13 декабря 2024
Гололед в столице одолевают 197 единиц техники «Киевавтодора», а также техника и работники «зеленстроев» и управляющих компаний.
В Киеве на дороги вывели технику для борьбы с гололедицей
Источник фото: Коммунальная корпорация «Киевавтодор»
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В Киеве дороги, мосты, спуски и подъемы обрабатывают противогололедными материалами 197 единиц спецтехники «Киевавтодора», а обработку узких тротуаров, остановок общественного транспорта, лестниц выполняют 160 работников в составе 23 бригад по ручной уборке.

Как указывают в КГГА, к противогололедной обработке на территории зеленых зон привлечены 525 работников и 19 единиц техники «зеленстроев». Придомовые территории обрабатывают более 3000 работников управляющих компаний.

Как писала «Судебно-юридическая газета» по прогнозам синоптиков, 13 декабря в Киеве на дорогах местами гололедица.

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Киев КГГА

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