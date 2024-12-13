В ПФ напомнили особенности пенсионного обеспечения работников суда

На назначение пенсий на общих условиях имеют право судьи в отставке, достигшие пенсионного возраста 62 лет – мужчины и 60 лет – женщины.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило особенности пенсионного обеспечения работников суда.

Отмечается, что ежемесячное пожизненное денежное содержание судей местных, апелляционных судов и Верховного Суда назначается в соответствии с Законом Украины от 2.06.2016 г. 1402-VIII «О судоустройстве и статусе судей».

Назначение ежемесячного пожизненного денежного содержания судьям предусмотрено статьей 142 этого закона.

Главным условием является увольнение судьи в отставку.

На назначение пенсий на общих условиях имеют право судьи в отставке, достигшие пенсионного возраста:

- 62 лет - мужчины,

- 60 лет – женщины.

Судья в отставке, не достигший указанного возраста, получает ежемесячное пожизненное денежное содержание.

При достижении таким судьей пенсионного возраста за ним сохраняется право на получение ежемесячного пожизненного денежного содержания или по его выбору назначается пенсия на условиях, определенных Законом Украины от 9.07.2003 1058-IV.

Ежемесячное пожизненное денежное содержание выплачивается судье в отставке в размере 50% судейского вознаграждения судье, работающему на должности. За каждый год работы в должности судьи более 20 лет размер ежемесячного пожизненного денежного содержания увеличивается на 2% денежного содержания судьи.

Размер ежемесячного пожизненного денежного содержания ограничению не подлежит.

Основными документами для назначения пожизненного денежного содержания являются:

- копия решения Высшего совета правосудия (копия решения Конституционного суда Украины) об увольнении с должности судьи;

- приказ об увольнении с должности судьи;

- справка о судейском вознаграждении судьи, работающего в соответствующей должности;

- расчет стажа судьи, дающего право на отставку;

- документы о месте жительства/регистрации;

- документы о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

- документы, удостоверяющие особый статус личности (при наличии);

- документы, подтверждающие наличие особых заслуг перед Родиной (при наличии).

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