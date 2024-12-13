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У ПФ нагадали особливості пенсійного забезпечення працівників суду

22:00, 13 грудня 2024
На призначення пенсій на загальних умовах мають право судді у відставці, які досягли пенсійного віку 62 років — чоловіки та 60 років — жінки.
У ПФ нагадали особливості пенсійного забезпечення працівників суду
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Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало особливості пенсійного забезпечення працівників суду.

Зазначається, що щомісячне довічне грошове утримання суддів місцевих, апеляційних судів та Верховного Суду призначається відповідно до Закону України від 2.06.2016 1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів».

Призначення щомісячного довічного грошового утримання суддям передбачено статтею 142 цього закону.

Головною умовою є звільнення судді у відставку.

На призначення пенсій на загальних умовах мають право судді у відставці, які досягли пенсійного віку:

- 62 років — чоловіки,

- 60 років — жінки.

 Суддя у відставці, який не досяг зазначеного віку, отримує щомісячне довічне грошове утримання.

 При досягненні таким суддею пенсійного віку за ним зберігається право на отримання щомісячного довічного грошового утримання або, за його вибором, призначається пенсія на умовах, визначених Законом України від 9.07.2003 1058-ІV.

Щомісячне довічне грошове утримання виплачується судді у відставці в розмірі 50 % суддівської винагороди судді, який працює на відповідній посаді. За кожний рік роботи на посаді судді понад 20 років розмір щомісячного довічного грошового утримання збільшується на 2 % грошового утримання судді.

Розмір щомісячного довічного грошового утримання обмеженню не підлягає.

Основними документами для призначення довічного грошового утримання є:

- копія рішення Вищої ради правосуддя (копія рішення Конституційного Суду України) про звільнення судді з посади;

- наказ про звільнення судді з посади;

- довідка про суддівську винагороду судді, який працює на відповідній посаді;

- розрахунок стажу судді, який дає право на відставку;

- документи про місце проживання/реєстрації особи;

- документи про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

- документи, що засвідчують особливий статус особи (за наявності);

- документи, що підтверджують наявність особливих заслуг перед Батьківщиною (за наявності).

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