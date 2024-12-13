Киян попереджають про сильні пориви вітру 13 грудня та ожеледицю на дорогах

Очікується 2-4 градуси морозу вдень.

Фото з відкритих джерел

Вночі та вранці 13 грудня в Києві та області очікуються пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах місцями ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

Так, за прогнозом синоптиків, у столиці 13 грудні буде хмарно з проясненнями, вночі невеликий сніг, вдень без опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі та вранці пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-7° морозу, вдень 2-4° морозу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.