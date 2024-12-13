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Киян попереджають про сильні пориви вітру 13 грудня та ожеледицю на дорогах

08:12, 13 грудня 2024
Очікується 2-4 градуси морозу вдень.
Киян попереджають про сильні пориви вітру 13 грудня та ожеледицю на дорогах
Фото з відкритих джерел
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Вночі та вранці 13 грудня в Києві та області очікуються пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах місцями ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

Так, за прогнозом синоптиків, у столиці 13 грудні буде хмарно з проясненнями, вночі невеликий сніг, вдень без опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі та вранці пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-7° морозу, вдень 2-4° морозу.

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Київ

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