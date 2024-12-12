Джо Байден схвалив 72-й пакет військової допомоги для України

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні – додаткові бронемашини та ППО.

Фото: finbalance.com.ua

Президент США Джо Байден схвалив ще один пакет військової допомоги для України. Про це на брифінгу повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, цитує «Європейська правда».

За словами Кірбі, новий пакет включає додаткові засоби протиповітряної оборони, артилерію, дрони та броньовані машини. Це вже 72-й такий пакет допомоги, що надається за повноваженнями президента США зі складів американської армії.

«Ми продовжимо надавати додаткові пакети допомоги аж до завершення роботи цієї адміністрації», — додав представник Білого дому.

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