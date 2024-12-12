Джо Байден одобрил 72-й пакет военной помощи для Украины

США объявили о новом пакете военной помощи Украине – дополнительные бронемашины и ПВО.

Фото: finbalance.com.ua

Президент США Джо Байден одобрил еще один пакет военной помощи для Украины. Об этом на брифинге сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, цитирует «Европейская правда».

По словам Кирби, новый пакет включает дополнительные средства противовоздушной обороны, артиллерию, дроны и бронированные машины. Это уже 72-й такой пакет помощи, предоставляемый по полномочиям президента США со складов американской армии.

«Мы продолжим предоставлять дополнительные пакеты помощи вплоть до завершения работы этой администрации», - добавил представитель Белого дома.

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