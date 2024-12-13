Киевлян предупреждают о сильных порывах ветра 13 декабря и гололедице на дорогах

Ожидается 2-4 градуса мороза днем.

Фото из открытых источников

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ночью и утром 13 декабря в Киеве и области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах местами гололедица (I уровень опасности, желтый).

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Так, по прогнозу синоптиков, в столице 13 декабря будет облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем ​​без осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура ночью 5-7° мороза, днем ​​2-4° мороза.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.