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Президент подал в Раду законопроект о ратификации Никосийской конвенции

15:06, 13 декабря 2024
Рада рассмотрит ратификацию международного договора о сохранении культурных ценностей.
Президент подал в Раду законопроект о ратификации Никосийской конвенции
Фото: ArmyInform
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Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о ратификации Никосийской конвенции Совета Европы 2017 года, которая касается правонарушений, связанных с культурными ценностями. Об этом сообщила заместитель председателя фракции «Слуга народа» и член постоянной делегации в ПАСЕ Евгения Кравчук.

По ее словам, этот документ криминализирует ряд преступлений, связанных с кражами и уничтожением культурного наследия.

«Фактически Никосийская конвенция станет юридическим инструментом для привлечения агрессора к ответственности за соответствующие преступления и возвращения похищенных культурных памятников в Украину! Кстати, россия - подписант Конвенции», - подчеркнула Кравчук.

Она также отметила, что ратификация конвенции предоставит Украине правовые основания изымать похищенные памятники из незаконного оборота и бороться с контрабандой культурных объектов.

Вместе с конвенцией планируется принятие двух сопутствующих законопроектов, которые внесут изменения в украинское законодательство, в частности уголовное, для адаптации к международным нормам.

«Так мы приведем законодательство Украины к требованиям международного права и усилим международное сотрудничество в сфере сохранения культурного наследия», - отметила Кравчук.

Ратификация Никосийской конвенции соответствует рекомендациям, изложенным в резолюции ПАСЕ «Противодействие стиранию культурной идентичности во время войны и мира», автором которой является Кравчук.

По данным Министерства культуры, из-за российской агрессии в Украине повреждено 1222 памятника культурного наследия, а десятки тысяч объектов были похищены с временно оккупированных территорий. Только из Херсона во время оккупации незаконно вывезли около 23 тысяч музейных экспонатов.

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Верховная Рада Украины законопроект Владимир Зеленский

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