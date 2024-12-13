МОН планирует вернуть 100 тысяч иностранных студентов после войны

Иностранные студенты могут принести миллиард долларов в год – МОН.

Фото: mon.gov.ua

Министерство образования и науки Украины ставит цель после завершения войны вернуть в страну не менее 100 тысяч иностранных студентов. Об этом в интервью «Украинскому радио» заявил заместитель министра образования Михаил Винницкий.

До начала полномасштабного вторжения в Украине учились около 73 тысяч иностранцев, преимущественно из Индии, Северной Африки, стран бывшего СССР и Глобального Юга. Около 68 тысяч из них получали медицинское образование.

«Я могу это объявить, что в ближайшее время после завершения войны, нам нужно вернуть в Украину не менее 100 тысяч студентов», - подчеркнул Винницкий.

Стоимость пребывания одного иностранного студента в Украине, учитывая оплату за обучение и проживание в общежитии, составляет примерно 10 тысяч евро в год. Привлечение 100 тысяч иностранных студентов, по его словам, может приносить в украинскую экономику около миллиарда долларов ежегодно.

Отдельно замминистра подчеркнул важность изучения украинского языка для иностранцев, которые планируют учиться в Украине.

«Если вы едете учиться в Германию, то должны знать немецкий. Если вы едете учиться в Англию, то знаете английский. В Чехию - чешский. Почему мы должны требовать другое?» - отметил Винницкий, добавив, что английский будет оставаться важным для определенных специальностей.

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