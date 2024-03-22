До Дисциплінарного статуту ЗСУ внесли зміни щодо присвоєння військових звань, протидії дискримінації і домаганням

Достроково присвоїти чергове військове звання можна буде лише за умови безпосередньої участі у бойових діях не менше 3 місяців.

До Дисциплінарного статуту Збройних Сил України внесли зміни в частині протидії дискримінації та дострокового присвоєння військових звань. Відповідні норми передбачені прийнятим 21 березня в цілому як законом законопроектом 10313 щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист.

Так, у ч. 2 ст. 29 Дисциплінарного статуту ЗСУ визначили, що у період дії воєнного стану заохочення у виді дострокового присвоєння чергового військового звання може бути застосовано до військовослужбовців рядового, сержантського, старшинського та молодшого офіцерського складу вдруге, але не раніше ніж через 6 місяців з дня присвоєння попереднього військового звання, за умови безпосередньої участі у бойових діях не менше трьох місяців. Раніше умови про обов’язкову участь у бойових діях дана стаття не містила.

Крім того, статтю 85 доповнили новою частиною про службові розслідування у випадках дискримінації у війську.

Відповідно до змін службове розслідування щодо випадків, пов’язаних з дискримінацією за ознакою статі, сексуальним домаганням, насильством за ознакою статі, правопорушеннями проти статевої свободи та статевої недоторканості, проводиться комісією, до складу якої призначаються представники обох статей, а також психолог органу військового управління для вивчення психологічних аспектів та організації психологічної допомоги потерпілим.

Аналогічно у Статуті внутрішньої служби Збройних Сил України встановили, що військовослужбовці повинні поважати бойові та військові традиції, допомагати іншим військовослужбовцям, які перебувають у небезпеці, стримувати їх від вчинення протиправних дій, поважати честь і гідність кожної людини, не допускати порушень, пов’язаних із дискримінацією за ознакою статі, сексуальним домаганням, насильством за ознакою статі, правопорушеннями проти статевої свободи та статевої недоторканості.

Командир (начальник) зобов’язаний організовувати та неухильно особисто дотримуватися принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у службовій діяльності.

Внутрішній порядок у війську досягається цілеспрямованою виховною роботою, поєднанням високої вимогливості командирів (начальників) з постійною турботою про підлеглих у додержанні їх прав, задоволенні потреб і зміцненні здоров’я, забезпеченням рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, недопущенням насильства за ознакою статі, сексуальних домагань, правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканості.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», до другого читання Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки також врахував поправку до цього законопроекту 10313 авторства голови Комітету Олександра Завітневича, Федора Веніславського та інших, згідно з якою чоловіки, які були визнані обмежено придатними до служби, повинні будуть протягом 9 місяців пройти повторний медичний огляд.

Також цим же законом голів та членів лікарсько-консультативних комісій виключено з переліку суб’єктів, на яких поширюється дія закону про запобігання корупції, із певними умовами.

Крім того, даний закон змінив повноваження Рахункової палати.

Автор: Наталя Мамченко

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