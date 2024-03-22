В Дисциплинарный устав ВСУ внесли изменения по присвоению воинских званий, противодействию дискриминации и домогательствам

Досрочно во второй раз присвоить очередное воинское звание можно будет только при непосредственном участии в боевых действиях не менее 3 месяцев.

В Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Украины внесли изменения в части противодействия дискриминации и досрочному присвоению воинских званий. Соответствующие нормы предусмотрены принятым 21 марта в целом как законом законопроектом 10313 по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту.

Так, в ч. 2 ст. 29 Дисциплинарного устава ВСУ определили, что в период действия военного положения поощрение в виде досрочного присвоения очередного воинского звания может быть применено к военнослужащим рядового, сержантского, старшинского и младшего офицерского состава вторично, но не ранее чем через 6 месяцев со дня присвоения предварительно при непосредственном участии в боевых действиях не менее трех месяцев. Ранее условия об обязательном участии в боевых действиях данная статья не содержала.

Кроме того, статью 85 дополнили новой частью о служебных расследованиях в случаях дискриминации в армии.

В соответствии с изменениями служебное расследование относительно случаев, связанных с дискриминацией по признаку пола, сексуальным домогательством, насилием по признаку пола, правонарушениями против половой свободы и половой неприкосновенности, проводится комиссией, в состав которой назначаются представители обоих полов, а также психолог органа военного управления для изучения психологических аспектов и организации психологической помощи пострадавшим.

Аналогично в Уставе внутренней службы Вооруженных Сил Украины установили, что военнослужащие должны уважать боевые и военные традиции, помогать другим находящимся в опасности военнослужащим, сдерживать их от совершения противоправных действий, уважать честь и достоинство каждого человека, не допускать нарушений, связанных с дискриминацией по признаку пола, сексуальным домогательством, насилием по признаку пола, правонарушениями против половой свободы и половой неприкосновенности.

Командир (начальник) обязан организовывать и неукоснительно лично соблюдать принцип обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин в служебной деятельности.

Внутренний порядок в войске достигается целенаправленной воспитательной работой, сочетанием высокой требовательности командиров (начальников) с постоянной заботой о подчиненных в соблюдении их прав, удовлетворении потребностей и укреплении здоровья, обеспечением равных прав и возможностей женщин и мужчин, недопущением насилия по признаку пола, сексуальных притязаний, правонарушений против половой свободы и половой неприкосновенности.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», ко второму чтению Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности также учел поправку к этому законопроекту 10313 авторства председателя Комитета Александра Завитневича, Федора Вениславского и других, согласно которой мужчины, признанные ограниченно пригодными к службы, должны будут в течение 9 месяцев пройти повторное медицинское освидетельствование.

Также этим же законом главы и члены врачебно-консультативных комиссий исключены из перечня субъектов, на которых распространяется действие закона о предотвращении коррупции, с определенными условиями.

Кроме того, данный закон изменил полномочия Счетной палаты.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.