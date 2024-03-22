В Киеве разоблачили канал сбыта наркотиков на 3,5 млн гривен

Четырем лицам сообщено о подозрении в незаконном приобретении и хранении наркотиков.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве разоблачили канал сбыта наркотиков и психотропов на сумму, превышающую 3,5 миллиона гривен. Сообщено о подозрении четырем лицам, которые обвиняются в незаконном приобретении и хранении особо опасных психотропных веществ и наркотических средств с целью дальнейшего сбыта, которое они осуществляли по предварительному сговору группой лиц. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Шевченковская окружная прокуратура города Киева разоблачила и объявила о подозрении этим четырем лицам. По данным следствия, подозреваемые наладили канал поставки наркотических средств и психотропных веществ в столицу, а также организовали деятельность по их незаконному сбыту через Телеграмм-каналы.

Один из подозреваемых отвечал за контакт с клиентами, другой организовал в собственной квартире склад для хранения и расфасовки наркотиков, а еще двое имели дома готовые к реализации наркотические средства.

Во время задержания и обыска правоохранители изъяли у фигурантов около 4 килограммов солей альфа PVP, 2,5 килограммов амфетамина, 200 граммов 4ММ, 100 граммов каннабиса, 50 таблеток МДМА, 20 "марок" ЛСД, а также средства для фасовки, орудия для взвешивания и употребления наркотиков.

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