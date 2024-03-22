Налоговая будет звонить должникам ЕСВ в течение трех месяцев

25 марта начинается пилотный проект по информированию налогоплательщиков о наличии у них налогового долга.

Государственная налоговая служба Украины с 25 марта 2024 года начинает пилотный проект по информированию налогоплательщиков (плательщиков единого взноса) о наличии у них налогового долга по платежам, контроль за взиманием которых возложен на налоговые органы, и недоимки из единого взноса через Контакт-центр ГНС.

Цель пилотного проекта – повышение уровня осведомленности налогоплательщиков (плательщиков единого взноса) о наличии у них налогового долга по платежам, контроль за взиманием которых возложен на налоговые органы, недоимки по уплате единого взноса, а также содействие добровольному погашению плательщиками такой задолженности.

Налогоплательщикам – должникам через Контакт-центр ГНС в телефонном режиме будет доказана информация о сумме задолженностей, которая учитывается у них в разрезе налогов/сборов и единого взноса, а также территориальных органов ГНС, в которых учитывается имеющаяся задолженность.

Пилотный проект будет продолжаться в течение трех месяцев.

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