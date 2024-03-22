Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Хто отримає відстрочку від мобілізації – стало відомо, які правки до законопроекту про мобілізацію погодив Комітет

Комітет визначився з питанням, хто з доглядачів отримає відстрочку від мобілізації

Внести ЛКК – виключити ЛКК з переліку декларантів: як законодавці вирішили змінити закон перед завершенням кампанії декларування

За тиждень до завершення кампанії декларування законотворці вирішили змінити перелік декларантів: що робити членам ЛКК.

Результатів спеціальних перевірок щодо кандидатів на посаду члена ВРП по квоті Президента немає досі – Етична рада

Етична рада повідомила, чому не відбуваються співбесіди з кандидатами на посаду члена ВРП по квоті Президента.

Жінка скористалася базою податкової служби, щоб дізнатися, скільки заробив її чоловік, але отримала протокол про корупцію

Кампанія декларування доходів та майна іноді приводить до несподіваних наслідків.

До Дисциплінарного статуту ЗСУ внесли зміни щодо присвоєння військових звань, протидії дискримінації і домаганням

Достроково присвоїти чергове військове звання можна буде лише за умови безпосередньої участі у бойових діях не менше 3 місяців.

  1. В Україні

Податкова телефонуватиме боржникам ЄСВ протягом трьох місяців

17:44, 22 березня 2024
25 березня розпочинається пілотний проект з інформування платників податків про наявність у них податкового боргу.
Податкова телефонуватиме боржникам ЄСВ протягом трьох місяців
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна податкова служба з 25 березня розпочинає пілотний проект з інформування  платників податків (платників єдиного внеску) про наявність у них податкового боргу з платежів, контроль за справлянням яких покладено на податкові органи, та недоїмки з єдиного внеску через Контакт-центр ДПС.

Мета пілотного проєкту – підвищення рівня обізнаності платників податків (платників єдиного внеску) про наявність  у них податкового боргу  з платежів, контроль за справлянням яких покладено на податкові органи,  недоїмки зі сплати єдиного внеску, а також сприяння добровільному погашенню платниками такої заборгованості. 

Платникам податків – боржникам через Контакт-центр ДПС у телефонному режимі буде доведено інформацію про суму заборгованостей, що обліковується у них у розрізі податків/зборів та єдиного внеску, а також територіальних органів ДПС, у яких обліковується наявна заборгованість.

Пілотний проєкт триватиме протягом трьох місяців.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як зупинити безпідставний тиск на бізнес, чи виконує свою роль прокуратура та чи дієвим є інститут слідчих суддів
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Як зупинити безпідставний тиск на бізнес, чи виконує свою роль прокуратура та чи дієвим є інститут слідчих суддів
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Марина Червинська
    Марина Червинська
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Катерина Коваль
    Катерина Коваль
    голова конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі
  • Тетяна Верхогляд
    Тетяна Верхогляд
    суддя Центрального апеляційного господарського суду