Податкова телефонуватиме боржникам ЄСВ протягом трьох місяців

25 березня розпочинається пілотний проект з інформування платників податків про наявність у них податкового боргу.

Державна податкова служба з 25 березня розпочинає пілотний проект з інформування платників податків (платників єдиного внеску) про наявність у них податкового боргу з платежів, контроль за справлянням яких покладено на податкові органи, та недоїмки з єдиного внеску через Контакт-центр ДПС.

Мета пілотного проєкту – підвищення рівня обізнаності платників податків (платників єдиного внеску) про наявність у них податкового боргу з платежів, контроль за справлянням яких покладено на податкові органи, недоїмки зі сплати єдиного внеску, а також сприяння добровільному погашенню платниками такої заборгованості.

Платникам податків – боржникам через Контакт-центр ДПС у телефонному режимі буде доведено інформацію про суму заборгованостей, що обліковується у них у розрізі податків/зборів та єдиного внеску, а також територіальних органів ДПС, у яких обліковується наявна заборгованість.

Пілотний проєкт триватиме протягом трьох місяців.

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