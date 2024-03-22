У Києві викрили канал збуту наркотиків на 3,5 млн гривень

Чотирьом особам повідомлено про підозру у незаконному придбанні та зберіганні наркотиків.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

У Києві викрили канал збуту наркотиків та психотропів на суму, що перевищує 3,5 мільйона гривень. Повідомлено про підозру чотирьом особам, які звинувачуються у незаконному придбанні та зберіганні особливо небезпечних психотропних речовин та наркотичних засобів з метою подальшого збуту, яке вони здійснювали за попередньою змовою групою осіб. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Шевченківська окружна прокуратура міста Києва викрила та оголосила про підозру цим чотирьом особам. За даними слідства, підозрювані налагодили канал постачання наркотичних засобів та психотропних речовин до столиці, а також організували діяльність з їх незаконного збуту через Телеграм-канали.

Один з підозрюваних відповідав за контакт з клієнтами, інший організував у власній квартирі склад для зберігання та розфасовки наркотиків, а ще двоє мали вдома готові до реалізації наркотичні засоби.

Під час затримання та обшуку правоохоронці вилучили у фігурантів близько 4 кілограмів солей альфа PVP, 2,5 кілограмів амфетаміну, 200 грамів 4ММ, 100 грамів канабісу, 50 пігулок МДМА, 20 "марок" ЛСД, а також засоби для фасування, знаряддя для зважування та вживання наркотиків.

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