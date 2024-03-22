В НАПК обсудят отчет о судебной практике привлечения к уголовной ответственности за коррупцию

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проведет обсуждение основных тенденций судебной практики привлечения к уголовной ответственности за коррупционные и связанные с коррупцией уголовные правонарушения за 2022 год. Мероприятие состоится 26 марта в 11:00 в формате Zoom.
Анализ судебной практики провели специалисты НАПК совместно с экспертами Центра политико-правовых реформ.
С аналитическим отчетом и повесткой дня обсуждения можно ознакомиться по ссылкам:
- отчет;
- повестка дня.
Регистрация продлится до 25 марта. Ссылка на обсуждение будет направлена зарегистрированным участникам.
Ранее в НАПК разъяснили, как правильно отражать в декларации предпринимательскую деятельность как ФЛП.
Также стало известно, что глав и членов врачебно-консультативных комиссий исключили из перечня субъектов декларирования.
Напомним, что лица, которые за эти два года впервые вступали на государственную службу и не подавали декларации кандидата на должность и уволились, все еще обязаны подать декларацию после увольнения.
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