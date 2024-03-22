Харьков без света: о воздушной тревоге будут сообщать по телефонам и громкоговорителям

Массированная российская атака привела к перебоям с электроснабжением в Харькове.

Источник фото: lviv.euroclinic.com.ua

В результате массированной российской атаки в Харькове в пятницу, 22 марта, произошли перебои с электроснабжением, сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. С целью оперативного оповещения граждан о воздушной тревоге, будут использованы звуковые сообщения на мобильные телефоны.

"Из-за перебоев с электроснабжением оповещения о воздушных тревогах будут осуществляться через звуковое сообщение на мобильные телефоны", - говорится в сообщении.

По словам Синегубова, сотрудники ГСЧС и Нацполиции также дополнительно оповестят граждан через громкоговорители и рации, объезжая город.

Напомним, часть областей Украины перешли на аварийные графики отключений света.

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