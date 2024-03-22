Пенсійний фонд України пояснив, протягом якого часу потерпілому внаслідок нещасного випадку на виробництві виплачують одноразову допомогу.

Зазначається, що одноразова допомога потерпілому внаслідок нещасного випадку на виробництві виплачується в місячний строк з дня визначення медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) стійкої втрати професійної працездатності.

У разі смерті потерпілого одноразова допомога виплачується членам його сім’ї та особам, які перебували на його утриманні, у місячний строк з дня смерті потерпілого (стаття 41 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”).

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