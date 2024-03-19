Как получить услугу єОселя: кто имеет право, перечень документов и куда обращаться

Какие условия для участия в программе.

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Верховная Рада Украины приняла законопроект, который расширил возможности украинцев при покупке нового жилья в кредит по программе єОселя. Для первого взноса за жилье теперь можно будет использовать сертификат по государственной программе єВідновлення после того, как закон будет подписан Президентом Украины и вступит в силу.

В Центральном межрегиональном управлении Министерства юстиции – г. Киев объяснили, кто имеет право на участие в программе, какой перечень документов и куда следует обращаться.

Кто может получить услугу

Военнослужащие по контракту

защитники Украины, силовики и члены их семей

Медицинские работники

специалисты и профессионалы учреждений здравоохранения государственной и коммунальной формы собственности

Педагогические работники

заведений образования государственной и коммунальной формы собственности

Научные и научно педагогические работники

заведений образования и научных учреждений государственной или коммунальной формы собственности

Условия участия в программе:

граждане Украины

старше 18 лет на дату оформления кредита

не старше 70 лет на дату погашения

платежеспособные

не имеете собственного жилья совсем или оно:

- менее 52,5 м кв. + 21 м кв. на каждого следующего члена семьи дополнительно (ваш супруг и несовершеннолетние дети, проживающие с вами)

- расположен в районе боевых действий или на временно оккупированной территории

не фигурируете в санкционных списках

не участвуете в других действующих государственных программах по обеспечению жильем

Как выбрать жилье

Тип

Квартира в многоквартирном жилом доме (кроме государственной или коммунальной форм собственности) или имущественные права на строящуюся квартиру

Площадь

Из расчета 52,5 м кв. на 1 человека + 21 м кв. на каждого следующего члена семьи дополнительно (ваш супруг и несовершеннолетние дети, проживающие с вами)

Расположение

На территории Украины, за исключением временно оккупированной территории и районов боевых действий

Эксплуатация

Жилье в областных центрах должно быть новое или сдано в эксплуатацию не более 10 лет назад

Где, кроме приложения Дія, можно подать заявление на участие в программе

Только в приложении Дія.

Какие документы нужно подготовить для подачи заявления

Заявление подается через Дію, то есть это электронная процедура. Но вам могут понадобиться следующие бумажные документы: свидетельства о рождении детей (если они еще не добавлены в Дію), документы на право собственности жилой недвижимости (при условии, что эти данные не подтянулись из реестра) и данные о суммах чистого дохода за последние 3 месяца (после налогов).

После выбора конкретного предложения банку поступит список оригиналов документов, необходимых для последующей проверки.

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