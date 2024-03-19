Як отримати послугу єОселя: хто має право, перелік документів та куди звертатися

Верховна Рада України ухвалила законопроект, який розширив можливості українців при купівлі нового житла у кредит за програмою єОселя. Для першого внеску за житло можна буде використати сертифікат за державною програмою єВідновлення після того, як закон буде підписаний Президентом України та вступить в дію.
У Центральному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції – м.Київ пояснили, хто має право на участь у програмі, який перелік документів та куди потрібно звертатися.
Хто може отримати послугу
- Військовослужбовці за контрактом
захисники України, силовики та члени їхніх сімей
- Медичні працівники
фахівці та професіонали закладів охорони здоров’я державної та комунальної форми власності
- Педагогічні працівники
закладів освіти державної та комунальної форми власності
- Наукові та науково-педагогічні працівники
закладів освіти й наукових установ державної або комунальної форми власності
Умови участі в програмі:
- громадяни України
- старші за 18 років на дату оформлення кредиту
- не старші 70 років на дату погашення
- платоспроможні
- не маєте власного житла зовсім або воно:
- менше ніж 52,5 м² + 21 м² на кожного наступного члена сім'ї додатково (ваш чоловік/дружина та неповнолітні діти, що проживають з вами)
- розташоване в районі бойових дій або на тимчасово окупованій території
- не фігуруєте в санкційних списках
- не берете участь в інших чинних державних програмах із забезпечення житлом
Як обрати житло
- Тип
Квартира в багатоквартирному житловому будинку (крім державної чи комунальної форм власності) або майнові права на квартиру, що будується
- Площа
З розрахунку 52,5 м кв. на 1 особу + 21 м кв. на кожного наступного члена сім'ї додатково (ваш чоловік/дружина та неповнолітні діти, що проживають з вами)
- Розташування
На території України, за винятком тимчасово окупованої території та районів бойових дій
- Експлуатація
Житло в обласних центрах має бути нове або здане в експлуатацію не більше ніж 10 років тому
Де, окрім застосунку Дія , можна подати заяву на участь у програмі
Тільки в застосунку Дія.
Які документи необхідно підготувати для подання заяви
- Заява подається через Дію, тобто це електронна процедура. Але вам можуть знадобитися такі паперові документи: свідоцтва про народження дітей (якщо вони ще не додані в Дію), документи на право власності житлової нерухомості (за умови, що ці дані не підтягнулися з реєстру) та дані про суми чистого доходу за останні 3 місяці (після податків).
- Після вибору конкретної пропозиції банку надійде перелік оригіналів документів, необхідних для подальшої перевірки.
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