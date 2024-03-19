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Як отримати послугу єОселя: хто має право, перелік документів та куди звертатися

18:16, 19 березня 2024
Які умови для участі у програмі.
Як отримати послугу єОселя: хто має право, перелік документів та куди звертатися
Джерело фото: Debby Hudson / Unsplash
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Верховна Рада України ухвалила законопроект, який розширив можливості українців при купівлі нового житла у кредит за програмою єОселя. Для першого внеску за житло можна буде використати сертифікат за державною програмою єВідновлення після того, як закон буде підписаний Президентом України та вступить в дію.

У Центральному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції – м.Київ пояснили, хто має право на участь у програмі, який перелік документів та куди потрібно звертатися.

Хто може отримати послугу

  • Військовослужбовці за контрактом

захисники України, силовики та члени їхніх сімей

  • Медичні працівники

фахівці та професіонали закладів охорони здоров’я державної та комунальної форми власності

  • Педагогічні працівники

закладів освіти державної та комунальної форми власності

  • Наукові та науково-педагогічні працівники

закладів освіти й наукових установ державної або комунальної форми власності

Умови участі в програмі:

  • громадяни України
  • старші за 18 років на дату оформлення кредиту
  • не старші 70 років на дату погашення
  • платоспроможні
  • не маєте власного житла зовсім або воно:

 - менше ніж 52,5 м² + 21 м² на кожного наступного члена сім'ї додатково (ваш чоловік/дружина та неповнолітні діти, що проживають з вами)

- розташоване в районі бойових дій або на тимчасово окупованій території

  • не фігуруєте в санкційних списках
  • не берете участь в інших чинних державних програмах із забезпечення житлом

Як обрати житло

  • Тип

Квартира в багатоквартирному житловому будинку (крім державної чи комунальної форм власності) або майнові права на квартиру, що будується

  • Площа

З розрахунку 52,5 м кв. на 1 особу + 21 м кв. на кожного наступного члена сім'ї додатково (ваш чоловік/дружина та неповнолітні діти, що проживають з вами)

  • Розташування

На території України, за винятком тимчасово окупованої території та районів бойових дій

  • Експлуатація

Житло в обласних центрах має бути нове або здане в експлуатацію не більше ніж 10 років тому

Де, окрім застосунку Дія , можна подати заяву на участь у програмі

Тільки в застосунку Дія.

Які документи необхідно підготувати для подання заяви

  • Заява подається через Дію, тобто це електронна процедура. Але вам можуть знадобитися такі паперові документи: свідоцтва про народження дітей (якщо вони ще не додані в Дію), документи на право власності житлової нерухомості (за умови, що ці дані не підтягнулися з реєстру) та дані про суми чистого доходу за останні 3 місяці (після податків).
  • Після вибору конкретної пропозиції банку надійде перелік оригіналів документів, необхідних для подальшої перевірки.

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