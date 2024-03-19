Як отримати послугу єОселя: хто має право, перелік документів та куди звертатися

Які умови для участі у програмі.

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Верховна Рада України ухвалила законопроект, який розширив можливості українців при купівлі нового житла у кредит за програмою єОселя. Для першого внеску за житло можна буде використати сертифікат за державною програмою єВідновлення після того, як закон буде підписаний Президентом України та вступить в дію.

У Центральному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції – м.Київ пояснили, хто має право на участь у програмі, який перелік документів та куди потрібно звертатися.

Хто може отримати послугу

Військовослужбовці за контрактом

захисники України, силовики та члени їхніх сімей

Медичні працівники

фахівці та професіонали закладів охорони здоров’я державної та комунальної форми власності

Педагогічні працівники

закладів освіти державної та комунальної форми власності

Наукові та науково-педагогічні працівники

закладів освіти й наукових установ державної або комунальної форми власності

Умови участі в програмі:

громадяни України

старші за 18 років на дату оформлення кредиту

не старші 70 років на дату погашення

платоспроможні

не маєте власного житла зовсім або воно:

- менше ніж 52,5 м² + 21 м² на кожного наступного члена сім'ї додатково (ваш чоловік/дружина та неповнолітні діти, що проживають з вами)

- розташоване в районі бойових дій або на тимчасово окупованій території

не фігуруєте в санкційних списках

не берете участь в інших чинних державних програмах із забезпечення житлом

Як обрати житло

Тип

Квартира в багатоквартирному житловому будинку (крім державної чи комунальної форм власності) або майнові права на квартиру, що будується

Площа

З розрахунку 52,5 м кв. на 1 особу + 21 м кв. на кожного наступного члена сім'ї додатково (ваш чоловік/дружина та неповнолітні діти, що проживають з вами)

Розташування

На території України, за винятком тимчасово окупованої території та районів бойових дій

Експлуатація

Житло в обласних центрах має бути нове або здане в експлуатацію не більше ніж 10 років тому

Де, окрім застосунку Дія , можна подати заяву на участь у програмі

Тільки в застосунку Дія.

Які документи необхідно підготувати для подання заяви

Заява подається через Дію, тобто це електронна процедура. Але вам можуть знадобитися такі паперові документи: свідоцтва про народження дітей (якщо вони ще не додані в Дію), документи на право власності житлової нерухомості (за умови, що ці дані не підтягнулися з реєстру) та дані про суми чистого доходу за останні 3 місяці (після податків).

Після вибору конкретної пропозиції банку надійде перелік оригіналів документів, необхідних для подальшої перевірки.

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