Франція підтримує Польщу в обмеженнях на імпорт агропродукції з України

Франція приєдналася до Польщі у закликах обмежити імпорт продукції з України.

Джерело фото: Getty Images

Франція долучилася до закликів Польщі щодо введення більших обмежень на імпорт сільськогосподарської продукції з України, надихнута переговорами щодо спрощеної торгівлі України з Євросоюзом. Про це повідомляє Politico, посилаючись на європейських дипломатів.

Президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зустрілися в п'ятницю, 15 березня, під час саміту Веймарського трикутника в Берліні, де закликали підтримати Україну в боротьбі з росією.

Лідери також уклали угоду з метою зближення позицій Парижа та Варшави перед переговорами щодо подолання розбіжностей між країнами ЄС та Європарламентом у питанні торгівлі з Україною.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.