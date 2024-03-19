Франция поддерживает Польшу в ограничениях на импорт агропродукции из Украины

Франция присоединилась к Польше в призывах ограничить импорт продукции из Украины.

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Франция присоединилась к призывам Польши о введении больших ограничений на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, вдохновленная переговорами по упрощенной торговле Украины с Евросоюзом. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на европейских дипломатов.

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск встретились в пятницу, 15 марта, во время саммита Веймарского треугольника в Берлине, где призвали поддержать Украину в борьбе с россией.

Лидеры также заключили соглашение с целью сближения позиций Парижа и Варшавы перед переговорами по преодолению разногласий между странами ЕС и Европарламентом в вопросе торговли с Украиной.

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