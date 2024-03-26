Скарги на суддів, які подаються в електронному вигляді, мають бути підписані електронним цифровим підписом – ВРП

У Вищій раді правосуддя повідомили, чому залишають без розгляду та повертають скарги на суддів, які надійшли в електронному виді.

Скарги на суддів, які подаються в електронному вигляді, мають бути обов’язково підписані електронним цифровим підписом особи, яка є автором відповідної скарги.

Про це нагадала Третя дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя, яка 25 березня вирішила залишити без розгляду та повернути дисциплінарну скаргу її автору – судді Харківського районного суду Харківської області у відставці Ігорю Караченцеву.

У липні та жовтні 2023 року суддя у відставці направив у Вищу раду правосуддя дві скарги в електронному вигляді на дії судді Харківського окружного адміністративного суду Оксани Старосєльцевої.

Втім, з якихось причин, суддя у відставці направив скарги без накладення власного електронного цифрового підпису, що не дозволило достеменно ідентифікувати особу скаржника.

Разом з тим, статтею 7 Закону «Про електронні документи та електронний документообіг» визначено, що оригіналом електронного документа вважається електронний примірник документа з обов’язковими реквізитами, у тому числі з електронним підписом автора або підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону «Про електронні довірчі послуги».

Відповідно до статті 12 Закону «Про електронні документи та електронний документообіг», в редакції, чинній на момент звернення зі скаргами, перевірка цілісності електронного документа проводиться шляхом перевірки електронного цифрового підпису.

Перевіркою ж було встановлено, що дисциплінарні скарги судді у відставці Ігоря Караценцева не містять електронного цифрового підпису автора скарги (на документи не було накладено електронного підпису), а отже, такі скарги подані з порушенням порядку, визначеного законом.

У підсумку, дисциплінарні скарги судді у відставці щодо судді Харківського окружного адміністративного суду Третя дисциплінарна палата залишила без розгляду та повернула скаржнику.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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