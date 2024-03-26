Польсько-французьке обмеження українського імпорту загрожує продовженням війни, – заявили в Кабміні

Україна обурена планами ЄС щодо обмежень на імпорт продуктів та попереджає про загострення війни з росією.

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В українському уряді висловили обурення стосовно прагнення деяких країн ЄС, таких як Польща та Франція, щодо розширення обмежень на імпорт українських продуктів харчування, наголошуючи, що це може спровокувати подовження війни з росією. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський в інтерв'ю виданню Financial Times.

Сольський відзначив, що додаткові обмеження українського агроімпорту, які обговорюються у ЄС для задоволення потреб фермерів Європи, можуть серйозно ударити по економіці України та збільшити ймовірність подовження конфлікту. Він вважає, що зниження цін на зернові через врожайні урожаї у США та Латинській Америці не може бути приписано виключно українському експорту.

«За допомогою одних тільки дотацій ми не зможемо ефективно конкурувати. Конкуренція завжди важливіша для розвитку, ніж субсидії», – сказав Сольський.

Міністр підкреслив, що протекціонізм та субсидії не вирішать проблеми європейських фермерів, і закликав їх стати більш конкурентоспроможними на світових ринках. Сольський обговорює ці питання на зустрічі міністрів сільського господарства ЄС, де обговорюються пропозиції щодо послаблення екологічних правил для фермерів ЄС. У середу представники 27 країн ЄС зберуться для узгодження угоди з Україною про продовження лібералізованих умов торгівлі.

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