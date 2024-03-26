«Найближчі місяці будуть дуже непростими»: мер Києва Віталій Кличко закликав посилювати захисні споруди навколо міст

Тема укріплень Києва, Чернігова, Сум та інших регіонів, які завтра можуть зіткнутися з новою навалою ворога – сьогодні пріоритет, підкреслив Віталій Кличко.

Після президентських «виборів», росія може почати ще один великий наступ в Україні. Наразі вона створює нове угруповання військ у понад 100 тисяч солдатів. Про це з посиланням на представників ЄС та розвідки західних партнерів повідомив мер Києва Віталій Кличко у колонці для УП.

«Фортифікаційні споруди та лінії оборони, бетонні піраміди, екскаватори, трактори, лопати тощо. Питання укріплень стосується не лише прифронтових регіонів, а й тих, які вже завтра можуть стати прифронтовими.

Київ побудував та постійно підсилює захисні споруди навколо міста. Також Київ бере участь в укріпленні східних кордонів країни. Але треба більше», - підкреслив він.

«Тема укріплень Києва, Чернігова, Сум, Полтави, Дніпра, Запоріжжя та інших регіонів, які завтра можуть зіткнутися з новою навалою ворога – сьогодні пріоритет» - додав мер.

Він закликав міських голів та лідерів громад на своєму рівні, де необхідно, на засіданнях рад посилити програми захисту, внести зміни до бюджетів; між собою вирішити та разом з військовими укріпити регіони. «Бо найближчі місяці будуть дуже непростими», - підсумував Кличко.

Автор: Наталя Мамченко

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