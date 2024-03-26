На Хмельниччині чоловік хотів стати опікуном недієздатної падчерки: що вирішив суд

Суд зазначив, що подання органу опіки не містить належної мотивації: не зазначено, чому саме вітчима, який увійшов у сім’ю недієздатної лише 16 квітня 2023 року, доцільно призначити опікуном, а не іншу особу, зокрема, матір.

Хмельницький апеляційний суд залишив без змін рішення Дунаєвецького районного суду Хмельницької області у справі за заявою жителя Хмельниччини про визнання його падчерки недієздатною та встановлення над нею опіки. Апеляційні скарги його, дружини та адвоката ХАС відхилив.

Звертаючись до суду, чоловік пояснив, що його падчерка має інвалідність І групи з дитинства й потребує стороннього догляду. З її матір’ю вони жили у цивільному шлюбі й зареєстрували його у 2023 році. Орган опіки та піклування виконавчого комітету селищної ради визнав доцільним призначення його опікуном над падчеркою. Тому просив суд визнати її недієздатною і призначити його опікуном.

Після судово-психіатричної експертизи місцевий суд визнав падчерку заявника недієздатною, встановив строк дії рішення у цій частині – 2 роки з дня набрання законної сили, проте у задоволенні вимог про призначення його опікуном – відмовив.

Заявник, його дружина та адвокат в інтересах її доньки оскаржили рішення до апеляційного суду.

На думку апелянтів, суд незаконно відмовив у призначенні чоловіка опікуном його падчерки, фактично залишивши її без опіки. Ніхто, крім нього, не звертався в органи опіки і піклування та у суд із заявами про призначення опікуном. Запевнили, він позитивно характеризується, без шкідливих звичок, давно доглядає за дитиною своєї дружини і має всі підстави бути її опікуном.

За словами жінки, її чоловік є внутрішньо переміщеною особою й власного житла та роботи не має. На сімейній нараді вони вирішили, що саме він буде опікуном її доньки, з якою у нього хороші стосунки, а вона працюватиме на птахофабриці. Те, що заявник лише з квітня 2023 року увійшов у їхню сім’ю, пояснила тим, що вони віруючі люди й почали жити разом тільки після вінчання у церкві.

Однак колегія суддів апеляційного суду погодилася з висновком суду першої інстанції – подання органу опіки та піклування має для суду лише рекомендаційний характер та не містить належної мотивації: не зазначено, чому саме вітчима, який увійшов у сім`ю недієздатної лише 16 квітня 2023 року, доцільно призначити опікуном, а не іншу особу, зокрема, матір.

«І слід зазначити, що навіть станом на час звернення до суду з відповідною заявою саме [матір] по жовтень 2023 року перебувала на обліку в Кам`янець-Подільському РУСЗН та отримувала допомогу по догляду за інвалідом 1 групи і компенсаційні виплати працездатній особі, що не працює і здійснює догляд за інвалідом 1 групи. Доказів на спростування зазначеного апелянтами суду не надано і голослівним є посилання останніх на те, що саме [вітчим] з 16.04.2023 здійснює постійний догляд за недієздатною, матір якої працевлаштована», – зазначив ХАС.

З постановою апеляційного суду у справі № 674/975/23 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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