На мосту в Балтіморі працювали підрядники, коли в нього врізалося вантажне судно

Під час обвалення на мосту були підрядники, які працювали там.

Джерело фото: Julia Nikhinson/Reuters

Як повідомляла «Судово-юридична газета», у місті Балтімор (штат Меріленд, США) вантажне судно під прапором Сінгапуру врізалося в міст Френсіса Скотта Кі після чого міст частково обвалився.

Міністр транспорту штату Меріленд Пол Відефельд повідомив журналістам, що на мосту в цей час були робітники, пише «CNN».

«Ми знаємо, що під час обвалу на мосту були люди, які працювали на мосту, наші підрядники», — сказав він на пресконференції у 26 березня вранці.

Відефельд сказав, що працівники «в основному ремонтували бетонну палубу», але сказав, що вони не знають, скільки транспортних засобів було задіяно.

Також у ЗМІ повідомляють про те, що начальник пожежної служби Балтимора Джеймс Уоллес заявив про занурені у воду транспортні засоби.

«Наш ехолот виявив наявність транспортних засобів, занурених у воду», — сказав Уоллес.

За його словами, екстрені служби використовують гідролокатори, дрони та інфрачервоні технології для пошуку людей і транспортних засобів, які могли впасти з мосту Кі в річку.

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