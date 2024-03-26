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На мосту в Балтиморе работали подрядчики, когда в него врезалось грузовое судно

14:39, 26 марта 2024
Во время обрушения на мосту были подрядчики, которые там работали.
На мосту в Балтиморе работали подрядчики, когда в него врезалось грузовое судно
Источник фото: Julia Nikhinson/Reuters
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Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в городе Балтимор (штат Мэриленд, США) грузовое судно под флагом Сингапура врезалось в мост Фрэнсиса Скотта Ки, после чего мост частично обрушился.

Министр транспорта штата Мэриленд Пол Видефельд сообщил журналистам, что на мосту в это время находились рабочие, пишет «CNN».

«Мы знаем, что во время обрушения на мосту были люди, работавшие на мосту, наши подрядчики»,-  сказал он на пресс-конференции 26 марта утром.

Видефельд сказал, что работники «в основном ремонтировали бетонную палубу», но сказал, что они не знают, сколько транспортных средств было задействовано.

Также в СМИ сообщают о том, что начальник пожарной службы Балтимора Джеймс Уоллес заявил о погруженных в воду транспортных средствах.

«Наш эхолот обнаружил наличие транспортных средств, погруженных в воду», - сказал Уоллес.

По его словам, экстренные службы используют гидролокаторы, дроны и инфракрасные технологии для поиска людей и транспортных средств, которые могли упасть с моста Ки в реку.

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США

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