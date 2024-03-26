Мобилизации с 18 лет не будет – в Слуге Народа прокомментировали слухи о законопроекте Правительства

Даже при досрочном окончании университета и получении базовой военной подготовки мобилизация с 18 лет не учитывается.

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Как ранее писала "Судебно-юридическая газета", Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности поддержал поправку об исключении из законопроекта о мобилизации 10449 положения, которым предлагалось установить обязанность гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся на воинском учете или исключены из него в установленном порядке, в случае введения военного положения в Украине или в отдельных ее местностях при пересечении государственной границы дополнительно предъявить военно-учетный документ с отметкой о постановке на воинский учет или исключении с воинского учета.

Народный депутат Сергей Демченко в эфире телемарафона заявил, что мобилизация с 18 лет не предусматривается законопроектом.

"Во-первых, законопроект не предусматривает мобилизацию с 18 лет. Я может это прямо утверждать", - сказал Демченко.

Хотя, по его словам, такое мнение имеет место для совершеннолетних лиц, которые досрочно закончили обучение в университете и получили базовую военную подготовку.

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