Умер украинский ученый и депутат нескольких созывов Игорь Юхновский

В возрасте 98 лет умер Игорь Юхновский.

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В возрасте 98 лет скончался украинский ученый и народный депутат нескольких созывов Игорь Юхновский. Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

О месте и дате прощания и захоронения будет известно позже.

«Отошел к вечности Игорь Рафаилович Юхновский. Светлый, добрый, мудрый человек. Почётный гражданин Львова. Создатель Украины. Лицо Независимости. О прощании и похоронах сообщим впоследствии», - сообщил Садовый.

Игорь Юхновский – украинский физик-теоретик, доктор физико-математических наук, профессор и академик НАН Украины.

Юхновский создал Львовскую научную школу статистической физики, отдел статистической теории конденсированных состояний Института теоретической физики АН УССР. На его основе в 1990 году основан Институт физики конденсированных систем НАН Украины. Он автор около 500 научных статей, 7 монографий и учебников.

Он был народным депутатом Украины I–IV созывов Верховной Рады, в парламенте возглавлял оппозицию как Председатель Народного Совета.

В 1991 году был кандидатом в президенты Украины, но набрал 554719 или 1,74% голосов.

С октября 1992 по 1993 год работал в должности первого вице-премьера министра Украины.

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