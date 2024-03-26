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Помер український вчений і депутат кількох скликань Ігор Юхновський

14:17, 26 березня 2024
У віці 98 років помер Ігор Юхновський.
Помер український вчений і депутат кількох скликань Ігор Юхновський
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У віці 98 років помер український вчений та народний депутат кількох скликань Ігор ЮхновськийПро це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Про місце і дату прощання та поховання буде відомо пізніше.

«Відійшов до вічності Ігор Рафаїлович Юхновський. Світла, добра, мудра людина. Почесний громадянин Львова. Творець України. Обличчя Незалежності. Про прощання та похорон повідомимо згодом», — повідомив Садовий.

Ігор Юхновський є українським фізиком-теоретиком, доктором фізико-математичних наук, професором та академіком НАН України.

Юхновський створив Львівську наукову школу статистичної фізики, відділ статистичної теорії конденсованих станів Інституту теоретичної фізики АН УРСР. На його основі у 1990 році засновано Інститут фізики конденсованих систем НАН України. Він є автором близько 500 наукових статей, 7 монографій та підручників.

Він був народним депутатом України І–IV скликань Верховної Ради, у парламенті очолював опозицію як Голова Народної Ради.

У 1991 році був кандидатом у президенти України, але набрав 554 719 або 1,74% голосів.

З жовтня 1992 до 1993 року працював на посаді першого віцепрем'єр міністра України.

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