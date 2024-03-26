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Какие нужно иметь документы, чтобы пройти в суд: напоминание

19:24, 26 марта 2024
Какие последствия нарушения правил поведения в суде и какие документы нужно иметь – объяснил суд.
Какие нужно иметь документы, чтобы пройти в суд: напоминание
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Закарпатский апелляционный суд напоминает правила поведения в суде, какие нужно иметь документы и как вести себя в здании суда.

Які мати документи, щоб пройти до суду?

Коли Ви заходите в будівлю суду, першими, кого зустрінете, це буде пост Служби судової охорони. З метою Вашої ідентифікації потрібно взяти з собою та пред’явити працівникам ССО при вході документ, що посвідчує особу, до прикладу:

  • паспорт громадянина України,
  • службове посвідчення,
  • національне посвідчення водія України,
  • інший офіційний документ, що містить фотокартку особи та печатку установи, яка видала документ.

Як одягатися в суд?

Уникайте відвідування суду в неділовому одязі – футболках, шортах тощо. Краще одягти костюм чи інший одяг класичного/ділового стилю.

Як звертатися до судді?

До судді необхідно звертатися зі словами «Ваша честь». Варто ввічливо звертатися до всіх учасників процесу.

Коли треба підійматися в залі судових засідань?

  • потрібно ставати при вході судді або колегії суддів до зали судового засідання;
  • підводитися кожен раз, коли до Вас звертається суддя,
  • стоячи відповідати на запитання чи їх ставити,
  • стоячи слухати проголошення судового рішення.

Як прийнято поводитися в будівлі суду та в залі судових засідань?

  • Потрібно поводитися стримано, спокійно, уникати надмірної емоційності.
  • Ввічливо ставитися до суддів, працівників апарату суду, інших відвідувачів суду.
  • Перевести телефон на безшумний режим.
  • Дотримуватися заходів безпеки.
  • Заходити до зали судового засідання після запрошення судового розпорядника або секретаря судового засідання.
  • Відповідати на запитання суду чи учасників розгляду справи правдиво, голосно та зрозуміло, щоб могли почути усі присутні у залі судового засідання.
  • Не перебивати суд та учасників процесу, не сперечатися з судом.
  • Під час розгляду справи документи чи інші матеріали передаються судді/колегії суддів через судового розпорядника чи секретаря судового засідання.

Які наслідки порушення правил поведінки в суді?

  1. В разі порушення правил поведінку в суді застосовуються види стягнень, як: попередження, видалення порушника із зали суду, штраф.
  2. Порушника можуть видалити із зали судового засідання після попередження суду.
  3. Штраф або адміністративний арешт застосовуються у випадках прояву неповаги до суду.

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