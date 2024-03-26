Какие нужно иметь документы, чтобы пройти в суд: напоминание

19:24, 26 марта 2024
Какие последствия нарушения правил поведения в суде и какие документы нужно иметь – объяснил суд.
Закарпатский апелляционный суд напоминает правила поведения в суде, какие нужно иметь документы и как вести себя в здании суда.
Які мати документи, щоб пройти до суду?
Коли Ви заходите в будівлю суду, першими, кого зустрінете, це буде пост Служби судової охорони. З метою Вашої ідентифікації потрібно взяти з собою та пред’явити працівникам ССО при вході документ, що посвідчує особу, до прикладу:
- паспорт громадянина України,
- службове посвідчення,
- національне посвідчення водія України,
- інший офіційний документ, що містить фотокартку особи та печатку установи, яка видала документ.
Як одягатися в суд?
Уникайте відвідування суду в неділовому одязі – футболках, шортах тощо. Краще одягти костюм чи інший одяг класичного/ділового стилю.
Як звертатися до судді?
До судді необхідно звертатися зі словами «Ваша честь». Варто ввічливо звертатися до всіх учасників процесу.
Коли треба підійматися в залі судових засідань?
- потрібно ставати при вході судді або колегії суддів до зали судового засідання;
- підводитися кожен раз, коли до Вас звертається суддя,
- стоячи відповідати на запитання чи їх ставити,
- стоячи слухати проголошення судового рішення.
Як прийнято поводитися в будівлі суду та в залі судових засідань?
- Потрібно поводитися стримано, спокійно, уникати надмірної емоційності.
- Ввічливо ставитися до суддів, працівників апарату суду, інших відвідувачів суду.
- Перевести телефон на безшумний режим.
- Дотримуватися заходів безпеки.
- Заходити до зали судового засідання після запрошення судового розпорядника або секретаря судового засідання.
- Відповідати на запитання суду чи учасників розгляду справи правдиво, голосно та зрозуміло, щоб могли почути усі присутні у залі судового засідання.
- Не перебивати суд та учасників процесу, не сперечатися з судом.
- Під час розгляду справи документи чи інші матеріали передаються судді/колегії суддів через судового розпорядника чи секретаря судового засідання.
Які наслідки порушення правил поведінки в суді?
- В разі порушення правил поведінку в суді застосовуються види стягнень, як: попередження, видалення порушника із зали суду, штраф.
- Порушника можуть видалити із зали судового засідання після попередження суду.
- Штраф або адміністративний арешт застосовуються у випадках прояву неповаги до суду.
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