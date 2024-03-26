Какие нужно иметь документы, чтобы пройти в суд: напоминание

Какие последствия нарушения правил поведения в суде и какие документы нужно иметь – объяснил суд.

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Закарпатский апелляционный суд напоминает правила поведения в суде, какие нужно иметь документы и как вести себя в здании суда.

Які мати документи, щоб пройти до суду?

Коли Ви заходите в будівлю суду, першими, кого зустрінете, це буде пост Служби судової охорони. З метою Вашої ідентифікації потрібно взяти з собою та пред’явити працівникам ССО при вході документ, що посвідчує особу, до прикладу:

паспорт громадянина України,

службове посвідчення,

національне посвідчення водія України,

інший офіційний документ, що містить фотокартку особи та печатку установи, яка видала документ.

Як одягатися в суд?

Уникайте відвідування суду в неділовому одязі – футболках, шортах тощо. Краще одягти костюм чи інший одяг класичного/ділового стилю.

Як звертатися до судді?

До судді необхідно звертатися зі словами «Ваша честь». Варто ввічливо звертатися до всіх учасників процесу.

Коли треба підійматися в залі судових засідань?

потрібно ставати при вході судді або колегії суддів до зали судового засідання;

підводитися кожен раз, коли до Вас звертається суддя,

стоячи відповідати на запитання чи їх ставити,

стоячи слухати проголошення судового рішення.

Як прийнято поводитися в будівлі суду та в залі судових засідань?

Потрібно поводитися стримано, спокійно, уникати надмірної емоційності.

Ввічливо ставитися до суддів, працівників апарату суду, інших відвідувачів суду.

Перевести телефон на безшумний режим.

Дотримуватися заходів безпеки.

Заходити до зали судового засідання після запрошення судового розпорядника або секретаря судового засідання.

Відповідати на запитання суду чи учасників розгляду справи правдиво, голосно та зрозуміло, щоб могли почути усі присутні у залі судового засідання.

Не перебивати суд та учасників процесу, не сперечатися з судом.

Під час розгляду справи документи чи інші матеріали передаються судді/колегії суддів через судового розпорядника чи секретаря судового засідання.

Які наслідки порушення правил поведінки в суді?

В разі порушення правил поведінку в суді застосовуються види стягнень, як: попередження, видалення порушника із зали суду, штраф. Порушника можуть видалити із зали судового засідання після попередження суду. Штраф або адміністративний арешт застосовуються у випадках прояву неповаги до суду.

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