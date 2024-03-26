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Максим Пампура решил принять участие в конкурсе на должность главы Государственной судебной администрации

14:12, 26 марта 2024
И. о. главы ГСА подал документы только после того, как Высший совет правосудия продлил срок подачи документов.
Максим Пампура решил принять участие в конкурсе на должность главы Государственной судебной администрации
Источник фото - ГСА
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Исполняющий обязанности главы Государственной судебной администрации Максим Пампура решил принять участие в отборе на должность главы Государственной судебной администрации, который проводит Высший совет правосудия.

Интересно, что документы и. о. главы Государственной судебной администрации подал только в последний момент перед окончанием срока, установленного для подачи документов.

Также следует отметить, что подача Максимом Пампурой документов стало возможным исключительно из-за того, что в начале марта Высший совет правосудия продлил срок подачи документов до 22 марта.

Таким образом, общее количество претендентов на должность главы ГСА по состоянию на 26 марта достигла 15 кандидатов.

«Судебно-юридическая газета» ранее подробно сообщала об условиях отбора, а также о квалификационных требованиях к кандидатам.

Автор Вячеслав Хрипун

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ДСА

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Максим Пампура решил принять участие в конкурсе на должность главы Государственной судебной администрации

И. о. главы ГСА подал документы только после того, как Высший совет правосудия продлил срок подачи документов.

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