За деньги помогал с «оформлением» паспортов: в Харькове задержали дельца

За услугу злоумышленник требовал 7500 гривен, якобы предназначенных для него и должностных лиц миграционной службы.

В Харькове правоохранители сообщили о подозрении 50-летнему мужчине по факту получения неправомерной выгоды для себя и третьего лица, за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряженного с требованием такой выгоды.

Как сообщила Харьковская областная прокуратура, в марте 2024 года харьковчанин предложил «помощь» своей знакомой. Он сказал, что поможет ей и ее дочери оформить внутренний и загранпаспорт.

Мужчина отметил, что имеет влияние на работников одного из отделов ГУ ГМС в Харьковской области по беспрепятственной выдаче паспортов.

За услугу он требовал от женщины 7500 гривен, якобы предназначенных для него и должностных лиц миграционной службы.

Правоохранители задержали дельца во время получения договоренной суммы. Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения: подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Правоохранители устанавливают все эпизоды преступной деятельности дельца и сумму средств, которую он успел получить от реализации своей «схемы».

Также устанавливаются другие фигуранты указанного уголовного производства. Следствие продолжается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.