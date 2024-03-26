Прокуроров хотят заставить публично извиняться при закрытии уголовного производства

В Верховной Раде появился законопроект, предусматривающий публикацию на сайте Офиса Генпрокурора публичного извинения прокурора в случае закрытия уголовного производства.

В парламенте зарегистрировали законопроект 11114 о публичном извинении прокурора в случае закрытия уголовного производства.

Как отмечает автор, народный депутат Анатолий Бурмич уже на стадии досудебного расследования могут иметь место те или иные ограничения прав, свобод или интересов человека. При этом уголовное производство может быть закрыто, не дойдя до стадии вынесения судом приговора.

При таких обстоятельствах усматривается справедливым дополнить законодательство нормой о том, что в случае закрытия уголовного производства прокуроры, осуществлявшие надзор за соблюдением законов при проведении досудебного расследования в форме процессуального руководства, должны принести от имени государства публичные извинения лицам, правам, свободам или интересам. которых ограничивались.

Ведь закрытие уголовных производств по определенным основаниям очевидно указывает на то, что примененные ограничения в конечном счете оказались недостаточно оправданными.

Таким образом, предлагается предусмотреть в законодательстве публичные извинения от имени государства в лице прокуроров, которые осуществляли надзор за соблюдением законов при проведении досудебного расследования в форме процессуального руководства досудебным расследованием, в случае закрытия уголовного производства по следующим основаниям:

установлено отсутствие происшествия уголовного правонарушения;

установлено отсутствие в деянии состава уголовного правонарушения;

не установлены достаточные доказательства для доказательства виновности лица в суде и исчерпаны возможности получить их;

не установлено лицо, совершившее уголовное правонарушение,

в случае истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности, кроме случаев совершения особо тяжкого преступления против жизни или здоровья лица или преступления, за которое по закону может быть назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы;

утратил силу закон, которым устанавливалась криминальная противоправность деяния;

если прокурор отказался от поддержки государственного обвинения.

Соответственно дополнить законы «О порядке возмещения вреда, причиненного гражданину незаконными действиями органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, органов досудебного расследования, прокуратуры и суда», «О прокуратуре» и предусмотреть, что в случае закрытия уголовного производства по одному из оснований, предусмотренных пунктами 1-41 части первой и пунктом 2 части второй статьи 284 УПК (кроме случаев дальнейшей отмены соответствующего решения о закрытии уголовного производства), прокуроры, осуществлявшие надзор за соблюдением законов, в течение 30 дней приносят от имени государства публичные извинения лицам, права, свободы или интересы которых ограничивались в уголовном производстве. В случае смерти лица, права, свободы или интересы которого ограничивались в таком уголовном производстве, публичное извинение приносится близким родственникам и членам семьи умершего по их заявлению.

Публичное извинение обнародуется на официальном сайте Офиса Генерального прокурора.

Автор: Наталья Мамченко

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