Прокурорів хочуть змусити публічно вибачатися в разі закриття кримінального провадження

У Верховній Раді з’явився законопроект, який передбачає публікацію на сайті Офісу Генпрокурора публічного вибачення прокурора в разі закриття кримінального провадження.

У парламенті зареєстрували законопроект 11114 щодо публічного вибачення прокурора в разі закриття кримінального провадження.

Як зазначає автор, народний депутат Анатолій Бурміч, вже на стадії досудового розслідування можуть мати місце ті чи інші обмеження прав, свобод чи інтересів людини. При цьому кримінальне провадження може бути закрито, не дійшовши до стадії ухвалення судом вироку.

За таких обставин, вбачається справедливим доповнити законодавство нормою про те, що в разі закриття кримінального провадження прокурори, які здійснювали нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва, повинні принести від імені держави публічне вибачення особам, права, свободи чи інтереси яких обмежувалися.

Адже закриття кримінальних проваджень з певних підстав очевидно вказує на те, що застосовані обмеження у кінцевому підсумку виявилися не достатньо виправданими.

Таким чином, пропонується передбачити у законодавстві публічне вибачення від імені держави в особі прокурорів, які здійснювали нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, у випадку закриття кримінального провадження з таких підстав:

встановлена відсутність події кримінального правопорушення;

встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення;

не встановлені достатні докази для доведення винуватості особи в суді і вичерпані можливості їх отримати;

не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення,

у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров’я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі;

втратив чинність закон, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння;

якщо прокурор відмовився від підтримання державного обвинувачення.

Відповідно доповнити закони «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду», «Про прокуратуру» та передбачити, що в разі закриття кримінального провадження з однієї з підстав, що передбачені пунктами 1-41 частини першої та пунктом 2 частини другої статті 284 КПК (крім випадків подальшого скасування відповідного рішення про закриття кримінального провадження), прокурори, які здійснювали нагляд за додержанням законів, протягом 30 днів приносять від імені держави публічне вибачення особам, права, свободи чи інтереси яких обмежувались у кримінальному провадженні. У випадку смерті особи, права, свободи чи інтереси якої обмежувались у такому кримінальному провадженні, публічне вибачення приноситься близьким родичам та членам сім’ї померлої особи за їх заявою.

Публічне вибачення оприлюднюється на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

Автор: Наталя Мамченко

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