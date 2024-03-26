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«Дайте нам кляті Patriot», – Кулеба звернувся до західних партнерів

14:51, 26 березня 2024
Кулеба після останніх масованих атак рф закликав Захід надати Україні системи ППО Patriot.
«Дайте нам кляті Patriot», – Кулеба звернувся до західних партнерів
Джерело фото: МЗС України
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Після обстрілу балістичними ракетами по Україні, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав західних партнерів надати більше систем протиповітряної оборони. У інтерв'ю Politico він висловив переконання, що наявність достатньої кількості систем, зокрема Patriot, дозволила б не лише захистити життя людей, а й економіку країни від руйнування.

«Дайте нам кляті Patriot», –  вимагав він. Ракети «земля-повітря» Patriot, що походять із Сполучених Штатів, є найкращою системою захисту для боротьби з балістичними ракетами, які останніми днями все інтенсивніше обрушуються на Україну.

Кулеба підкреслив, що українські війська зазнають втрат через використання росією модернізованих керованих авіабомб. Ці бомби, за його словами, створюють ситуацію, коли «не можна втекти», ідиний спосіб уникнути загрози - це збивати літаки, що несуть ракети.

«Якби у нас було достатньо систем протиповітряної оборони, а саме Patriot, ми б змогли захистити не тільки життя наших людей, але й нашу економіку від знищення» — додав він.

Міністр висловив незадоволення тим, що західні партнери надають зброю з запізненням або у недостатній кількості, а потім критикують Україну за відступ. Водночас, він відзначив, що радіє можливому виділенню 60 мільярдів доларів допомоги від США, яке блокують республіканці у Конгресі.

«Кожного разу, коли я чую нові терміни, я просто кажу: «Боже, благослови Америку і Конгрес США»», — відповів він.

У відповідь на питання про ракети Taurus він зауважив, що отримує роздратовані відповіді з Берліна і закликав німецьких партнерів шукати вихід із цієї ситуації.

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Дмитро Кулеба

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