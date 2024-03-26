«Дайте нам проклятые Patriot», – Кулеба обратился к западным партнерам

Кулеба после последних массированных атак рф призвал Запад предоставить Украине системы ПВО Patriot.

Источник фото: МИД Украины

После обстрела баллистическими ракетами по Украине, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал западных партнеров предоставить больше систем противовоздушной обороны. В интервью Politico он выразил убеждение, что наличие достаточного количества систем, в частности Patriot, позволило бы не только защитить жизни людей, но и экономику страны от разрушения.

"Дайте нам проклятые патриоты", - требовал он. Ракеты "земля-воздух" Patriot, происходящие из Соединенных Штатов, являются лучшей системой защиты для борьбы с баллистическими ракетами, которые в последние дни все интенсивнее обрушиваются на Украину.

Кулеба подчеркнул, что украинские войска несут потери из-за использования Россией модернизированных управляемых авиабомб. Эти бомбы, по его словам, создают ситуацию, когда "нельзя убежать", и единственный способ избежать угрозы - это сбивать самолеты, несущие ракеты.

"Если бы у нас было достаточно систем противовоздушной обороны, а именно Patriot, мы бы смогли защитить не только жизни наших людей, но и нашу экономику от уничтожения" - добавил он.

Министр выразил недовольство тем, что западные партнеры предоставляют оружие с опозданием или в недостаточном количестве, а потом критикуют Украину за отступление. В то же время, он отметил, что радуется возможному выделению 60 миллиардов долларов помощи от США, которое блокируют республиканцы в Конгрессе.

"Каждый раз, когда я слышу новые сроки, я просто говорю: "Боже, благослови Америку и Конгресс США"", - ответил он.

В ответ на вопрос о ракетах Taurus он отметил, что получает раздраженные ответы из Берлина и призвал немецких партнеров искать выход из этой ситуации.

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